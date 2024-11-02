Боец ВС России наступил на мину, потерял ногу и 8 часов полз к своим позициям

Kp.ru: боец Стешов 8 часов полз без ноги до своих позиций

Боец Вооруженных сил России Виктор Стешов восемь часов полз без ноги до своих позиций после того, как подорвался на противопехотной мине в ЛНР. Об этом сообщил сайт kp.ru .

«Ему оторвало ногу», — написали авторы материала.

Чтобы добраться до позиций, военный наложил жгут. Ему оказали первую помощь в полевом госпитале, после чего отправили в медучреждение в Луганск. Сейчас Виктор пользуется протезом. После ампутации бойца мучали фантомные боли, но он с ними справился.

Мужчина отправился на специальную операцию в октябре 2022 года.

Ранее в Минобороны рассказали о подвиге рядового Дениса Пирогова. Боец оказал первую помощь 12 сослуживцам, организовал их эвакуацию и уничтожил технику ВСУ.