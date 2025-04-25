Боец ВС России на квадроцикле смог увернуться от удара FPV-дрона под Покровском

Российский спецназовец ночью под Красноармейском (украинское название — Покровск) увернулся от FPV-дрона ВСУ, когда ехал на квадроцикле. Об этом рассказал офицер подразделения специального назначения Южной группировки войск с позывным Икс в беседе с РИА «Новости» .

«На ходу на высокой скорости заметил, что на него по вектору атаки заходит украинский ударный FPV-дрон. Военнослужащий не растерялся, спокойно откорректировал свой курс и дрон ударил мимо», — рассказал он.

В итоге военный и его квадроцикл не пострадали.

Ранее водитель легковушки без военных опознавательных знаков красиво увернулся от украинского дрона в Запорожье. Беспилотник попытался атаковать автомобиль, но шофер резко повернул в сторону, избежав смертельной опасности. Вражеский снаряд с дрона упал на дорогу и сдетонировал, но взрыв ничего не повредил.