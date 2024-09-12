Украинские волонтеры Даниил Захарченко и Александр Гуманюк эвакуировали гражданских из Украинска, когда встретились с российским солдатом, который вышел на шум. Военный корреспондент Александр Коц написал об этом в статье для сайта Kp.ru .

Украинские волонтеры с эмблемами ВСУ и трезубцами на шевронах заехали в Украинск на Покровском направлении, не зная, что часть города уже перешла под контроль ВС РФ. Они планировали забрать шестерых мирных жителей, но трое пожилых людей отказались.

На шум вышел российский боец, чтобы узнать, что происходит. Захарченко испугался, начал говорить, что они волонтеры и вывозят людей.

«Недопонимания быть не может. Украинская символика, мужики в касках и бронежилетах. Тут надо быть очень сдержанным, чтобы сразу не открыть огонь. Или просто быть русским солдатом», — написал военкор.

Боец ВС РФ проявил милосердие, приказав им погрузить людей и уезжать. Чуть позже Захарченко отошел от шока, удивившись, что им сохранили жизнь. Гуманюк же отметил, что они тогда «посмотрели смерти в глаза».

Коц же добавил, что он «посмотрел в глаза жизни», а смерти в глаза смотрели жители Суджи Мариуполя, курские волонтеры и военкор Евгений Поддубный, которых обстреливали, похищали и пытались убивать дронами боевики ВСУ.

Ранее Захарченко назвал глупым российского военного, сохранившего ему жизнь.