Боец ВС РФ незаметно подобрался к опорнику ВСУ и взорвал пулеметный расчет

Гвардии ефрейтор Андрей Кокуев незаметно подобрался к опорному пункту ВСУ. Солдат закинул подрывной заряд к амбразуре и уничтожил пулеметный расчет, сообщили РИА «Новости» в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что Кокуев участвовал в штурме опорного пункта противника, расположенного в лесу. Опорник находился под постоянным наблюдением пулеметчиков ВСУ.

Российский боец выдвинулся для уничтожения огневой позиции крупнокалиберного пулемета. Он забросил заряд к амбразуре огневой точки боевиков. После подрыва пулеметный расчет противника был уничтожен.

После этого Кокуев захватил в плен боевика ВСУ и прикрыл основную группу российских штурмовиков. Опорный пункт перешел под контроль Вооруженных сил России.

В начале февраля стало известно о подвиге бойца с позывным Буддист. Он уничтожил два блиндажа с боевиками ВСУ в районе Часова Яра, причем действовал, несмотря на ранение без связи.