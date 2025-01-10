Боец уничтожил дом с вэсэушниками, забросив туда «адский рюкзак» с минами

«Российский боец забросил в дом с укробоевиками „адский рюкзак“ с двумя ТМ-62. Смельчак из группировки „Север“ покончил с вэсэушниками, засевшими в частном доме, одним броском», — говорится в сообщении канала.

Ранее российский военный спас 20 сослуживцев под шквальным огнем. Военнослужащий эвакуировал товарищей и переместил их в безопасное место.

Еще один подвиг совершил боец штурмового отряда Катранг. Он на мотоцикле вывез 12 сослуживцев, раненных во время кураховской операции. По словам военнослужащего, четверо из них были «тяжелые».

В зоне СВО ликвидировали украинского танцора, участника шоу «Танцы» на ТНТ Владимира Ракова, воевавшего на стороне ВСУ. Его подруга заявила, что Раков умер еще 6 января во время боевого задания.