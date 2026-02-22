Боец СВО встретился с молодежью в Люберцах

19 февраля в молодежном центре «Лидер» прошла встреча школьников и студентов с участником специальной военной операции Владимиром Земсковым. Кадровый военный, прошедший штурм Угледара, поделился с ребятами своей историей.

Владимир Земсков ушел на фронт в должности командира штурмового взвода ротно-тактической группы «Шторм». Во время боя его позиции накрыло прямым попаданием из танка. Сослуживцы передали сообщение «200», но Владимир по рации сумел сообщить, что он «300». Благодаря быстрой эвакуации и врачам он выжил, но получил тяжелые ранения, пережил кому и заново учился жить. Его путь восстановления продолжается до сих пор.

После беседы участники встречи посмотрели ролик о жизненном пути героя. Владимир передал в подарок руководителю центра свои авторские книги «Позывной Любер» и «Я погиб за Угледар».

В завершение мероприятия Владимиру Земскову вручили медаль «За участие в военно-патриотической деятельности».