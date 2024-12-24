Боец СВО сделал предложение возлюбленной на премии «Мы рядом» в Подмосковье. Видео

Боец Сергей Миронов сделал предложение своей девушке Геле на премии «Мы рядом» в Подмосковье. Ежегодно она объединяет самых неравнодушных, активных людей, способных помогать от чистого сердца, бескорыстно.

«Моя хорошая, я прошу тебя подойти ко мне. Это тебе, моя хорошая (подарил цветы — прим. ред.). И она давно от меня кое-чего ждет. Родная моя, я тебя очень сильно люблю (встает на колено — прим. ред.). Выходи за меня! Я тебя очень сильно люблю», — сказал Сергей своей возлюбленной.

Вместе с остальными гостями паре аплодировали российский фигурист Евгений Плющенко с сыном, в тот момент стоявшие на сцене рядом с ними.

Девушка расплакалась от избытка чувств и эмоций, зал поддержал влюбленных громкими аплодисментами.

Другим трогательным моментом премии стала неожиданная для мам бойцов СВО встреча с сыновьями. Это стало сюрпризом для женщин. Видео — в нашем материале.