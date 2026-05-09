Отправившийся в 2023 году на фронт оператор беспилотников верит, что ему помогли выжить два ангела-хранителя — дедушки, воевавшие в Великую Отечественную войну. Об этом сообщил Life .

Военнослужащий потерял руку из-за осколков польской мины. За службу его наградили орденом Мужества и медалями «За храбрость».

Восстановиться бойцу помогли семья, коллеги и спорт. Сейчас ветеран играет в волейбол сидя, плавает, увлекается стрельбой, шахматами и метанием ножа.

Он считает, что во время службы его оберегали два ангела-хранителя — его дедушки. Первый пропал без вести во время Великой Отечественной, а второй, как и внук, лишился руки в бою. Военнослужащий бережно относится к воспоминаниям о родственниках-героях и собирается поехать в Мордовию, чтобы больше о них узнать.

