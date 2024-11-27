Встреча бойца СВО с депутатом Денисом Тороповым прошла в Мытищах

Встреча представителя Совета депутатов Дениса Торопова с участником специальной военной операции прошла в местном отделении партии «Единая Россия». Боец поделился своими впечатлениями о службе, рассказав о трудностях и рисках, с которыми сталкиваются российские военнослужащие на передовой.

Участник спецоперации рассказал, что внимание, забота и моральное подкрепление от граждан являются неотъемлемой частью успешного выполнения их боевых задач.

Денис Торопов отметил необходимость таких встреч как способа лучшего понимания нужд военнослужащих и их семей. Депутат заявил о готовности откликаться на все обращения и предложения бойцов и обеспечивать им необходимую помощь.

Такие встречи способствуют объединению общества вокруг поддержки участников специальной военной операции. Каждый гражданин может внести свой вклад в это благородное дело. Гуманитарную помощь можно предоставить в местном отделении партии «Единая Россия» по адресу: улица Мира, дом 37.

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