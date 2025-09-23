Боец СВО передал награды волонтерам гуманитарной миссии в Павловском Посаде

Боец из Павловского Посада Иван М., выполняющий боевые задачи в зоне специальной военной операции, передал заслуженные награды от командира взвода постоянным волонтерам гуманитарных миссий. Вручение состоялось во время традиционного молебна перед отправкой гуманитарного груза на передовую.

Награды были вручены председателю совета депутатов Павлово-Посадского округа Роману Тикунову, волонтерам Жанне Нажесткиной, Галине Панковой, Сергею Игнатьеву и Андрею Семенкину.

Военнослужащий Иван поблагодарил главу Павлово-Посадского округа Дениса Семенова, совет депутатов и администрацию муниципалитета, волонтеров и неравнодушных жителей за поддержку участников СВО. Он отметил, что каждый визит гуманитарного конвоя несет частичку тепла из родного края, что помогает поддерживать боевой дух защитников Отечества.

«Это самая мощная мотивация для нас. Это тот импульс, который заставляет двигаться только вперед. Наша работа будет продолжена. Мы сделаем все, чтобы обеспечить наших защитников всем необходимым», — подчеркнул Денис Семенов.