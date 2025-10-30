Боец СВО из Воскресенска победил во всероссийском турнире по восточным единоборствам

В Туле прошли состязания по восточному боевому единоборству кобудо: Кубок России, Всероссийские соревнования, посвященные Герою России Александру Панфилову, а также областной открытый турнир. Член отделения Ассоциации ветеранов СВО в Воскресенске Алексей Артеменко стал лучшим в своей категории.

Состязания объединили порядка 1500 спортсменов из 31 региона России. Также турниры посетили гости из Белоруссии, Гагаузии, Индии, Кубы, Латвии, Молдовы, Узбекистана и Чехии.

В состязаниях по кобудо боролись также участники специальной военной операции и лица с ограниченными возможностями здоровья. Алексей Артеменко из Воскресенска одержал победу в своей категории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье действуют 29 региональных мер поддержки для бойцов СВО и их семей.