Боец СВО из Серпухова поучаствовал во всероссийском турнире по воднолыжному спорту
Ветеран СВО Вячеслав Иванович Графкин пронес флаг Российской Федерации, совершив круг почета на вейкборде, во время проведения всероссийских соревнований по воднолыжному спорту. В мероприятии приняли участие 30 лучших спортсменов со всей страны.
Участники впечатлили зрителей зрелищными трюками на воде. Ветеран СВО Вячеслав Иванович Графкин пронес флаг России и стал олицетворением мужества, патриотизма и несгибаемой воли спортсменов. Он продолжает тренироваться под руководством Кирилла Николаевича Герасимова.
Спортсмены поблагодарили Федерацию лыжного спорта России и его президента Алексея Чернова за организацию соревнований и возможность проявить себя. Вейкбординг в России становится все более популярным и привлекает новых поклонников.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.