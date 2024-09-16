Боец СВО из Курганской области впал в кому после ранения в палец

63.ru: участник СВО из Курганской области впал в кому из-за осколка в пальце

Участник специальной военной операции из Курганской области получил ранение в указательный палец и впал в кому во время операции. Об этом сообщило издание 63.ru .

Ранение мужчина получил в середине июня — в его палец попал осколок. За полтора месяца мужчину переводили из одного военного госпиталя в другой.

Во время операции в самарской больнице у него резко упало давление, произошла остановка дыхания. Мужчину перевели в реанимационное отделение, состояние оценили как тяжелое. По информации издания, врачи диагностировали военному энцефалопатию из-за кислородного голодания.

«Он все так же под седативными, его бьет судорога. Врачи не решаются отказываться от препаратов», — рассказала старшая сестра бойца Мария.

Ранее журналист Владимир Соловьев после скандала с бывшими операторами БПЛА рассказал о шестом батальоне территориальной обороны ДНР под командованием Игоря Пузика с позывным Злой. По его словам, среди личного состава не было ни одного военного без ранения.