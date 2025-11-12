Боец СВО и поэт Сергей Лобанов посетил лицей Истры

Поэт, участник специальной военной операции и член Союза писателей России Сергей Лобанов рассказал учащимся лицея Истры и юнармейцам о службе на фронте. Он также представил ребятам свои стихи.

В своих произведениях Сергей Лобанов рассказывает, через что ему и его сослуживцам пришлось пройти в зоне проведения специальной военной операции.

«Я не имею права говорить только про себя, потому что в этих строках жизни всех ребят, которые находятся на линии боевого соприкосновения», — поделился Сергей Лобанов.

На фронт он отправился в 2022 году и служил в звании «гвардии старший лейтенант». Стихи Сергей начал писать задолго до этого. Боец ездит по всему Подмосковью, встречается со школьниками и юнармейцами. Сергей рассказывает ребятам о своем военном и жизненном опыте, читает стихи.

Отметим, что подобные мероприятия проводят в лицее Истры один-два раза в месяц. В ноябре школьники познакомятся с Героем России Александром Головашкиным.