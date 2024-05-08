Боец с позывным Шимано рассказал, что служба горючего создала мобильные пункты заправки на базе багги | 360°

Спецоперация 08 мая 2024, 13:25 Боец с позывным Шимано рассказал, что служба горючего создала мобильные пункты заправки на базе багги

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Благодаря службе горючего танки и боевые машины получают топливо прямо на передовой. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал военнослужащий с позывным Шимано.

Об объяснил, что специально для сложных условий передовой создали топливозаправщики на базе багги. Они могут пройти там, где не проедет другая машина.

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«Выезжает топливозаправщик на базе багги, выполняет свою задачу, быстро, неприметно заправляет 2-3 машины и уезжает», — рассказал Шимано.

Он добавил, что служба горячего смогла создать целую сеть мобильных пунктов заправки. Оттуда специальные машину могут добраться практически до любой точки на линии фронта.

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