Боец «Орлана» погиб после атаки ВСУ в Белгородской области

В результате атаки ВСУ в Белгородской области погиб боец «Орлана» и еще два мирных жителя пострадали. Об этом сообщил оперштаб региона в мессенджере «Макс» .

«Во время атак со стороны ВСУ один боец подразделения „Орлан“ погиб, двое получили ранения», — заявили в сообщении.

Мужчина скончался в Шебекине после взрыва FPV-дрона. Еще один боец получил касательное ранение спины, его отправили в Шебекинскую ЦРБ, врачи оказывают пациенту всю необходимую помощь.

Также один мирный житель пострадал в поселке Красная Яруга. Ему оказали помощь в Ракитянской ЦРБ и отпустили на амбулаторное лечение. Врачи диагностировали у мужчины осколочные ранения голени и минно-взрывную травму.

Ранее в Астраханской области мирная жительница погибла в результате атаки ВСУ. Беспилотник ударил по частному дому в Енотаевском округе, где находилась женщина.