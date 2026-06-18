Боец Еля рассказал, что активно-реактивные снаряды позволили снизить риски для артиллерийских расчетов

Заряжающий самоходной артиллерийской установки с позывным Еля прокомментировал применение активно-реактивных снарядов в группировке войск «Восток». Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» .

По словам бойца, использование таких боеприпасов позволило существенно увеличить дальность поражения целей. Еще один плюс — снижение рисков для артиллерийских расчетов.

«Мы мало того что меньше попадаем в зону действия противника, так еще и дальше дотягиваемся», — поделился Еля.

Артиллеристы «Востока» помогают наступающим подразделениям на Запорожском направлении. Расчеты 152-миллиметровых орудий «Гиацинт» наносят удары по различным объектам ВСУ.