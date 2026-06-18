Боец Еля рассказал, что активно-реактивные снаряды позволили снизить риски для артиллерийских расчетов
Заряжающий самоходной артиллерийской установки с позывным Еля прокомментировал применение активно-реактивных снарядов в группировке войск «Восток». Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
По словам бойца, использование таких боеприпасов позволило существенно увеличить дальность поражения целей. Еще один плюс — снижение рисков для артиллерийских расчетов.
«Мы мало того что меньше попадаем в зону действия противника, так еще и дальше дотягиваемся», — поделился Еля.
Артиллеристы «Востока» помогают наступающим подразделениям на Запорожском направлении. Расчеты 152-миллиметровых орудий «Гиацинт» наносят удары по различным объектам ВСУ.
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