Боец «Ахмата» рассказал, как ВСУ прячут технику среди домов в Курской области

ВСУ прячут технику в жилых массивах населенных пунктов, захваченных в Курской области. Об этом РИА «Новости» рассказал боец «Ахмата» с позывным Москва.

«Куда можно, туда они ее суют. И в лесополках (лесополосах — прим. ред.), и во дворах жилых домов», — рассказал он.

Ранее тот же военный рассказал, что разведка «Ахмата» зафиксировала отвод украинских войск в Суджанском районе. Однако, по предположению разведчиков, речь идет о перегруппировке и ротации сил, а ВСУ могут перебрасывать на этот участок подкрепление.

Кроме того, стало известно, как два российских БТР разгромили колонну ВСУ из 19 единиц техники в Курской области. Во время боя удалось уничтожить 14 вражеских бронемашин, еще пять отошли. Сражение удалось запечатлеть на камеру беспилотника.