Боец «Ахмата» рассказал, как ВСУ прячут технику среди домов в Курской области

РИА «Новости»: ВСУ прячут технику в жилых массивах в Курской области

Kirill Chubotin/Keystone Press Agency
Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

ВСУ прячут технику в жилых массивах населенных пунктов, захваченных в Курской области. Об этом РИА «Новости» рассказал боец «Ахмата» с позывным Москва.

«Куда можно, туда они ее суют. И в лесополках (лесополосах — прим. ред.), и во дворах жилых домов», — рассказал он.

Ранее тот же военный рассказал, что разведка «Ахмата» зафиксировала отвод украинских войск в Суджанском районе. Однако, по предположению разведчиков, речь идет о перегруппировке и ротации сил, а ВСУ могут перебрасывать на этот участок подкрепление.

Кроме того, стало известно, как два российских БТР разгромили колонну ВСУ из 19 единиц техники в Курской области. Во время боя удалось уничтожить 14 вражеских бронемашин, еще пять отошли. Сражение удалось запечатлеть на камеру беспилотника.

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