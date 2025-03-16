Боец «Ахмата» Гром: азовцы и «Кракен» «врезали по тапкам» в Казачьей Локне

При продвижении подразделений ВС России в Казачьей Локне в Курской области первыми из этого населенного пункта бежали польские наемники и националисты запрещенных в России формирований «Кракен»** и «Азов»*. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал боец спецназа «Ахмат» в составе группировки войск «Север» с позывным Гром.

Минобороны сообщило об освобождении Казачьей Локни 12 марта. По словам Грома, здесь стояли и азовцы*, и боевики «Кракена»**. Присутствовали, помимо них, наемники из Польши.

«Они не ушли, они, как обычно, врезали по тапкам максимально быстро», — рассказал собеседник агентства.

Какое-то время, по словам Грома, в населенном пункте оставались разрозненные очаги сопротивления вэсэушников.

«Но это от отчаяния больше, чем от желания сопротивляться. Соответственно, как бы и в плен страшно, и подыхать не хочется», — заключил он.

* «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.

** батальон «Кракен» — сформирован ветеранами «Азова» — запрещенной в России террористической организации.