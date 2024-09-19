Боеприпасы индийского производства поставляли через ЕС на Украину

Reuters: произведенное в Индии оружие больше года поставляют на Украину

Оружие, произведенное в Индии, направляли через Европу на Украину. Об этом сообщило агентство Reuters .

Поставки артиллерийских снарядов индийского производства продолжаются уже больше года. Правила экспорта оружия из Индии ограничивают его использование покупателем — в случае несанкционированной передачи снарядов он рискует прекращением сделок в будущем.

Российская сторона поднимала этот вопрос минимум два раза, в том числе во время встречи главы МИД Сергея Лаврова с его коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. Индийские власти так и не вмешались в поставки оружия Украине.

МИД Индии ранее заявил о готовности к диалогу как с Россией, так и с Украиной. Государство заинтересовано в поиске путей решения продолжительного конфликта.