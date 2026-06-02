БМПТ «Терминатор» переименовали в «Спиридона»

Боевая машина поддержки танков «Терминатор» теперь будет называться «Спиридоном». Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе «Уралвагонзавода» (УВЗ).

Концерн принял решение о переименовании по просьбе заводчан и экипажей боевых машин с фронта. Также его провели с учетом поправок в законодательстве о защите русского языка от чрезмерного использования заимствований.

«БМПТ нарекли „Спиридоном“ — именем, сочетающим в себе героический и духовный смыслы», — подчеркнули в пресс-службе завода.

На этом имени в УВЗ остановились по нескольким причинам. Во-первых, его значения происходят от слова, обозначающего короб или кузов. Это подчеркивает прочность машины, сделанной человеком.

Во-вторых, на заводе вспомнили о святом Спиридоне Тримифунтском, частицы мощей которого хранятся в храмах Свердловской области. Святой прославился чудесами и защитой православной веры.

