Блокадница из Курской области передала икону Христа Спасителя в храм Подольска

Спасенная военнослужащими из Подольска бабушка-блокадница подарила икону, хранившую ее от украинских националистов, Воскресенскому храму. Образ доставили в церковь участники специальной военной операции.
Во время оккупации украинскими националистами Курской области Татьяна Владимировна полгода пряталась в подвале своего дома. Все это время бывшая блокадница молилась и ожидала помощи рядом с иконой Христа Спасителя.
После того, как раненую женщину спасли подольчане, Татьяна Владимировна решила передать икону в Воскресенский храм. Бойцы СВО привезли подарок в светлый праздник Пасхи. Теперь икона будет находится в храме постоянно.
Храм Воскресения Христова считается одним из самых древних на территории муниципалитета. Его история начинается со времен царя Ивана IV.
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