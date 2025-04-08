Блогер Razvedos и военный эксперт Констебль обсудили, где ждать новых атак ВСУ

Блогер Razvedos: Россия и США договариваются о мировом переустройстве

Фото: 360.ru

Россия и США сейчас договариваются не только по Украине, но и по глобальному переустройству, снятию санкций, новым экономическим возможностям. Об этом военный блогер и бывший командир роты разведки Александр Арутюнов (Razvedos) заявил в подкасте 360.ru «Плохие парни».

Вместе с военным экспертом Констеблем Razvedos обсудил, по какому пути пойдет дальше спецоперация, почему застыл фронт, где ждать новых атак ВСУ и кто наживается на добровольцах.

Подкаст «Плохие парни» доступен на всех платформах 360.ru.

В одном из предыдущих выпусков Razvedos объяснил, почему мир с Украиной лишь отодвигает новый конфликт. По его словам, нужно подготовиться к следующему боестолкновению.

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