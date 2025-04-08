Блогер Razvedos и военный эксперт Констебль обсудили, где ждать новых атак ВСУ

Россия и США сейчас договариваются не только по Украине, но и по глобальному переустройству, снятию санкций, новым экономическим возможностям. Об этом военный блогер и бывший командир роты разведки Александр Арутюнов (Razvedos) заявил в подкасте 360.ru «Плохие парни».
Вместе с военным экспертом Констеблем Razvedos обсудил, по какому пути пойдет дальше спецоперация, почему застыл фронт, где ждать новых атак ВСУ и кто наживается на добровольцах.
Подкаст «Плохие парни» доступен на всех платформах 360.ru.
В одном из предыдущих выпусков Razvedos объяснил, почему мир с Украиной лишь отодвигает новый конфликт. По его словам, нужно подготовиться к следующему боестолкновению.
Хитрость помогла экс-бойцу «Вагнера» выбраться из плена ВСУ
В Британии неизвестное существо растерзало двух овец и откусило голову ягненку
«Заплатит всем». Украине предрекли исчезновение с карты
Искусанную женскую голову с рыжими волосами нашли на Урале
Ребенок устроил хаос в экстренных службах Италии. Военным пришлось ехать в детсад
«Жениться не хочу». Сын Яковлевой заявил, что она останется без внуков
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте