Блогер Razvedos и военный эксперт Констебль обсудили, где ждать новых атак ВСУ

Россия и США сейчас договариваются не только по Украине, но и по глобальному переустройству, снятию санкций, новым экономическим возможностям. Об этом военный блогер и бывший командир роты разведки Александр Арутюнов (Razvedos) заявил в подкасте 360.ru «Плохие парни».