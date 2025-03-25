Временное затишье. Военный блогер объяснил, почему мир с Украиной лишь отодвигает новый конфликт

Военблогер Razvedos: перемирие не гарантирует, что не будет следующего конфликта

США договорились с Украиной и Россией о перемирии, но это решение затронет не всю линию боестолкновения сторон, а лишь акваторию Черного моря. Каким мир с украинцами видят бойцы спецоперации и на каких условиях он может стать крепче, обсудили военные блогеры Констебль и Razvedos в подкасте 360.ru «Плохие парни».

Военный блогер и бывший командир роты разведки Александр Арутюнов (Razvedos) заявил, что ни одна война в мире никогда не шла так, как была задумана в самом начале.

«Первая мировая война не задумывала, что будут миллионы гниющих трупов лежать на просторах Европы. Начиная Вторую мировую войну, Адольф Гитлер не думал, что он покончит жизнь самоубийством в рейхсканцелярии», — подчеркнул он.

Razvedos добавил, что после каждого крупного военного конфликта наступает длительное затишье, так как его участники устали и просто хотят нормально жить. И чем дольше продлится мир, тем дальше отодвинется следующее боестолкновение.

Военный блогер при этом подчеркнул, что «никакой сегодня мир не гарантирует, что не будет следующего» конфликта, поэтому нам нужно готовиться к такому развитию событий.

Подкаст «Плохие парни» с Констеблем и Razvedos доступен на всех платформах 360.ru.