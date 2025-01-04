Блинкен заявил, что Украина вряд ли вернет территории в обозримом будущем

Украина в обозримом будущем вряд ли вернет территории, вошедшие в состав России. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с газетой The New York Times .

Журналист задал вопрос, придется ли Киеву уступить территории, которые, по его словам, контролирует Россия, имея в виду присоединенные к стране по итогам референдума регионы.

«Вопрос не в уступке. Вопрос в том, что линия [фронта] с практической точки зрения в обозримом будущем вряд ли сильно сдвинется. Украина всегда, всегда будет претендовать на эту территорию. Вопрос в том, найдет ли она при поддержке других способ вернуть утраченную территорию?» — сказал Блинкен.

Госсекретарь не ответил прямо, при этом указал, что для продолжительного перемирия на Украине необходимо предоставить Киеву гарантии безопасности и принять страну в НАТО.

В интервью изданию Блинкен также признался, что Запад начал вооружать Украину задолго до начала конфликта. По его словам, поставки начались в сентябре 2021 года.