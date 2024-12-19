Блинкен выступил против перемирия на Украине не на условиях США

Блинкен назвал остановку огня на Украине возможной только на условиях США

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал перемирие и приостановку огня на Украине возможными только на условиях американских властей. Текст его выступления на Совете по международным отношениям в Нью-Йорке опубликовал Госдеп .

«Любое прекращение огня в глазах [президента Владимира] Путина будет выглядеть как отдых, переоснащение и новая атака», — заявил госсекретарь.

Вместе с тем он отметил, что необходимо избежать прямого конфликта с Россией, и добавил, что непосредственное столкновение ядерных держав никому не нужно.

Ранее президент Владимир Путин, выступая на пресс-конференции, заявил, что России нужно не перемирие, а долгосрочный мир с гарантиями для страны и ее граждан, а временная приостановка боевых действий только даст украинским военным возможность перегруппироваться.