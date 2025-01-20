NYT: Блинкен в 2022 году был инициатором продолжения конфликта на Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен в 2022 году настоял, чтобы Украина продолжила конфликт и не стала вести переговоры с российской стороной. Об этом сообщила The New York Times .

«Когда в конце 2022 года председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли предложил, чтобы Украина воспользовалась ситуацией на поле боя, приняв участие в мирных переговорах с Москвой, Блинкен настоял на продолжении боевых действий», — отметило издание.

По данным газеты, Блинкен, находящийся на посту главы американской дипломатии, стал погруженным в детали украинского конфликта военным стратегом. Также госсекретарь сыграл важную роль в операции Израиля в секторе Газа. В результате атак ЦАХАЛ в палестинском анклаве погибли 47 тысяч жителей, добавило издание.

Ранее журналист Джексон Хинкл подверг критике слова уходящего с поста госсекретаря США Блинкена о независимой Украине. Репортер объяснил, что помощь Белого дома обернулась для украинцев тяжелыми последствиями.