Северокорейские солдаты подсели на порно в России

NYP: солдаты из Северной Кореи подсели на порно в России

Солдаты из Северной Кореи, которые якобы принимают участие в СВО на стороне России, получили неограниченный доступ к интернету и используют его для просмотра порно. Об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на корреспондента Financial Times Гидеона Рахмана.

«В целом надежный источник сообщает мне, что северокорейские солдаты, которые дислоцируются в России, никогда раньше не имели неограниченного доступа к интернету. В результате, получив его, они начали смотреть порнографию», — отметил Рахман.

Представитель американского министерства обороны Чарльз Дитц не подтвердил изданию эту информацию. Он отметил, что нужно сосредоточить внимание другом аспекте участия военных КНДР в спецоперации.

В начале сентября Южная Корея начала расследование против Telegram. Мессенджер заподозрили в пособничестве и подстрекательстве к распространению порнографических изображений с дипфейками.