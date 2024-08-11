Благовещенцы организовали производство сухпайков и защитных сетей для бойцов СВО

«Фабрике для СВОих» в Благовещенске исполнился год

Благовещенские активисты уже на протяжении года помогают бойцам, которые находятся в зоне СВО. Они готовят сухпайки, плетут маскировочные защитные сети и собирают гуманитарный груз в рамках проекта «Фабрика для СВОих». Об этом сообщила пресс-служба правительства Амурской области.

На «Фабрике для СВОих» работают неравнодушные люди: школьники, пенсионеры, юнармейцы, учащиеся и трудовые коллективы. Они оборудовали специальный пищевой блок для приготовления «сухих» супов, каш и других продуктов питания. В другом помещении жители плетут сети, делают нашлемники, суперспички длительного горения, блиндажные свечи, нижнее белье для раненых, трехпалые варежки, специальные подушки и другие полезные предметы. Также горожане отправляют бойцам открытки, письма, и сделанные детьми игрушки.

Недавно на фабрике запустили еще один цех — мастерскую по изготовлению сухого армейского душа.

Ранее городская администрация Владивостока направила гуманитарную помощь в зону проведения СВО. Груз передадут 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота.