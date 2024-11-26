Благотворительный урок живописи провели в Подмосковье для детей бойцов СВО

Дети участников СВО из Волоколамска побывали на благотворительном занятии по живописи в Красногорске. Это уже 23-й мастер-класс, который для подмосковных ребят проводит центр «Синергия добра».

На занятие приехали 20 детей из Волоколамска, чьи отцы находятся в зоне спецоперации. Ребята взяли кисти и на бумаге изобразили свои мечты, переживания и эмоции.

«Эта семья журавлей — как наша семья. Тут мама, папа и четыре ребенка. У нас в семье тоже четыре ребенка: я, два брата и сестра», — рассказала о своем рисунке Аглая Худякова.

По словам художников, рисование — один из способов справиться со своими переживаниями.

«Каждый ребенок запоминается, каждая работа, которую мы сделали, запоминается. Мне кажется, дети очень счастливы, мы замечаем это после каждого мастер-класса», — говорит художник Галина Утина.

Детям предоставили возможность проявить себя и в других сферах, они пели и танцевали, играли и общались. В конце встречи организаторы устроили чаепитие.

Руководитель благотворительного проекта «Синергия добра» Виктория Максимова рассказала, что каждый ребенок забрал с собой на память нарисованную им картину. Главная задача таких мероприятий — погрузить детей в творчество, чтобы они расслабились, напитались любовью, спокойствием и вниманием.

Знать каждую семью участников СВО, их вопросы и проблемы — такую задачу глава Подмосковья Андрей Воробьев поставил областному правительству. Он поблагодарил всех, кто задействован в этой работе.