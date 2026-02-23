Благотворительный спектакль для семей участников СВО прошел в Серпухове

Пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Серпухов

20 февраля во Дворце молодежи «Дружба» состоялся благотворительный показ спектакля «Королевство кривых зеркал». Мероприятие было организовано Единым центром поддержки участников СВО и членов их семей специально для детей и родных защитников.

Актеры молодежного театра «Абсурд» мастерски погрузили зрителей в историю о том, как девочки Оля и Яло, преодолевая опасности, спасали зеркальщика Гурда и разоблачали коварных министров. Юные зрители следили за приключениями героев, затаив дыхание, и искренне переживали за исход сказочной истории.

Со сцены теплые слова благодарности артистам выразили почетные гости: заместитель главы муниципалитета Мария Барышева, депутат окружного Совета Федор Чудинов, руководитель Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей Лидия Халачева, а также руководитель общественной приемной Вадим Моторин.

— Окунуться в сказку — это невероятное чувство. «Королевство кривых зеркал» — одно из моих любимых произведений с детства. Благодарю руководителя театра «Абсурд» Татьяну Черномырдину за воспитание настоящих артистов, — поделилась впечатлениями Мария Александровна.