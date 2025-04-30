Благотворительный мастер-класс прошел в Центре помощи СВО в Красногорске

Юбилейное 30-е мероприятие организовал благотворительный проект «Синергия добра» при поддержке Ассоциации ветеранов СВО. В проведении художественного мастер-класса также приняли участие молодогвардейцы Красногорска, волонтеры Истры и Шаховской.

17 детей со всего Подмосковья учились на площадке Центра помощи СВО «Забота» выражать свои эмоции и чувства с помощью искусства. Юные художники создавали работы на тему «Мой папа — герой!».

Куратор проекта «Синергия добра» Анна Старухина отметила, что творчество очень важно для детей и позитивно влияет на их мироощущение. «Мы верим в то, что через краски, через взаимодействие с кистью случается лучшее: добрые эмоции приходят, добрые ощущения проживаются, и ребенок становится счастливее и радостнее», — сказала Анна Старухина.

Ученик третьего класса Степан Лысенков из Рузы впервые писал портрет. А закончив работу, приобрел первого поклонника и почитателя — своего героического отца, кавалера ордена Мужества.

«Рисовали меня уже несколько раз. И в госпиталях, и во многих художественных школах. Но этот портрет самый замечательный», — поделился эмоциями руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО в Рузе Юрий Лысенков.

Работы участников мастер-классов проекта «Синергия добра» можно будет увидеть 30 мая на выставке в океанариуме «Крокус-Сити-Холла».