Благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО прошел в Воскресенске

Патриотическое мероприятие «Единство в музыке» состоялось 21 марта в Дворце культуры «Цементник». Организаторы сделали акцент на выступлениях артистов, лично побывавших в зонах боевых действий.

Участниками концерта стали заслуженный артист Игорь Чернявский, имеющий за плечами 65 выступлений в зоне проведения спецоперации, и солистка Анастасия Карасева, ранее дававшая концерты в госпиталях и на передовой в Сирии. Проникновенные номера подарили зрителям лауреат всероссийских конкурсов Михаил Кошельков, группа «Легенда» и поп-рэп-исполнитель «Южный».

Особое внимание зрителей привлекло выступление Елены Кречет, которая не только вдохновляет своим творчеством, но и как организатор премии «Сильные женщины великой России» занимается поддержкой семей участников СВО.

Пока в зрительном зале звучала музыка, в фойе Дворца культуры продолжался сбор гуманитарной помощи для военнослужащих.

В завершение концерта участники исполнили вместе финальную песню «Россия».