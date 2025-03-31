Благотворительный фонд в Дубне будет сотрудничать с движением «Батальон»

Соглашение о сотрудничестве с «Батальоном» заключил благотворительный фонд «Взаимодействие» дубненского отделения Союза женщин России. Лидеры двух общественных организаций уверены: после объединения помогать участникам СВО, беженцам и семьям в трудной жизненной ситуации будут гораздо эффективнее.

Лидер волонтерского движения «Батальон» Полина Васильева вручила главе местного отделения «Союза женщин России», координатору партийного проекта «Женское движение Единой России» Ольге Михайловой внутренний памятный знак «Волонтеру России», который отметили ее работу в области добровольчества.

«Это большая честь, для меня и всего нашего отделения», — сказала Ольга Михайлова. Ранее председатель дубненского отделения «Союза женщин России» была награждены медалью «Дочерям Отчизны» за преданность делу и поддержку женщин Подмосковья и всей России.

Депутат Московской областной думы Марина Шевченко вручила семи активным дубненским участницам из «Союза женщин России» благодарности.

Глава городского округа Максим Тихомиров отметил, что новое соглашение между благотворительными фондами позволит аккумулировать усилия, удвоить и даже утроить оказываемую помощь фронту и беженцам. «Дубна делает все для фронта, все для Победы. С первых дней СВО наши жители объединились, чтобы помогать бойцам. Благодарю всех за неравнодушие и активную жизненную позицию», — сказал руководитель муниципалитета.