Благотворительный фонд передал гумпомощь бойцам СВО через депутата Люберец
Руководитель благотворительного фонда «Домашний очаг» Марина Исаева передала гуманитарный груз для бойцов специальной военной операции депутату Совета депутатов городского округа Люберцы Вячеславу Калинину. Груз предназначен для дальнейшей отправки на передовую.
В состав помощи вошли маскировочные сети, нашлемники, медикаменты, окопные свечи, носки, жидкое мыло, средства от комаров, продукты быстрого приготовления, влажные салфетки и другие необходимые вещи.
«Вячеслав Калинин — наш давний и надежный друг. За годы сотрудничества мы вместе отправили на передовую уже много тонн гуманитарной помощи — и этим гордимся», — отметила руководитель фонда «Домашний очаг» Марина Исаева.
В ходе встречи также обсудили актуальные вопросы поддержки участников СВО с ветеранами Михаилом Рохалиным и Михаилом Молнером, а также с действующим военным медиком Игорем Науменко. Диалог получился теплым и честным: речь шла о том, как быть полезнее фронту, развивать работу фонда и важности единства в нынешнее время.
Фонд «Домашний очаг» продолжает оставаться центром поддержки для нуждающихся и тех, кто готов помогать.