Благотворительные осенние ярмарки в поддержку бойцов СВО пройдут в Наро-Фоминске

Жители Наро-Фоминска активно участвуют в благотворительных осенних ярмарках. Собранные средства направляют на поддержку бойцов специальной военной операции. Так, воспитанники детского сада «Полянка» передали волонтерскому движению «Нара Zа СВОих» 70 000 рублей, которые выручили на своей ярмарке.

На эти деньги приобретут тележки и строительные материалы для нужд фронта.

Помимо ребят из дошкольных учреждений, защитникам активно помогают и старшеклассники. Ученики школы № 7 в Наро-Фоминске научились плести маскировочные сети и изготавливать окопные свечи. Материалы для изделий ребята покупают за счет вырученных на школьных ярмарках средств, а также грантов. Уже сейчас подростки начали производить продукцию, которая будет необходима бойцам в осенне-зимний период.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье действуют 29 региональных мер поддержки для бойцов СВО и их семей.