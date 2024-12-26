Благотворительная елка главы округа прошла в Можайске

Среди гостей праздника были семьи участников СВО, военнослужащих, многодетные, а также семьи, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Для них подготовили спектакль-мюзикл о приключениях Маши и Вити.

Это яркое новогоднее шоу рассказало зрителям о двух юных любопытных школьниках, их смекалке, а также победе добра над злом. Ребятам предстояло спасти внучку Деда Мороза Снегурочку от оков Кощея, но перед этим обхитрить его помощников – Бабу Ягу, Кота и Лешего. В представлении было много интерактива, который не давал маленьким зрителям засидеться на месте.