Благотворительная елка главы округа прошла в Можайске

Благотворительную елку главы округа организовали в Можайском культурно-досуговом центре. В зале собрались около 500 человек.
Среди гостей праздника были семьи участников СВО, военнослужащих, многодетные, а также семьи, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Для них подготовили спектакль-мюзикл о приключениях Маши и Вити.
Это яркое новогоднее шоу рассказало зрителям о двух юных любопытных школьниках, их смекалке, а также победе добра над злом. Ребятам предстояло спасти внучку Деда Мороза Снегурочку от оков Кощея, но перед этим обхитрить его помощников – Бабу Ягу, Кота и Лешего. В представлении было много интерактива, который не давал маленьким зрителям засидеться на месте.
В завершение представления дети получили сладкие подарки, брендированные знаком «Зима в Подмосковье».
Благотворительные елки главы округа проводятся традиционно. Только в самом Можайске в этом году состоятся семь таких мероприятий. Интересные представления пройдут и в домах культуры сел и деревень.
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