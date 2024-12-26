Благотворительная елка главы округа прошла в Можайске

Фото: Телеканал «360»

Благотворительную елку главы округа организовали в Можайском культурно-досуговом центре. В зале собрались около 500 человек.

Среди гостей праздника были семьи участников СВО, военнослужащих, многодетные, а также семьи, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Для них подготовили спектакль-мюзикл о приключениях Маши и Вити.

Это яркое новогоднее шоу рассказало зрителям о двух юных любопытных школьниках, их смекалке, а также победе добра над злом. Ребятам предстояло спасти внучку Деда Мороза Снегурочку от оков Кощея, но перед этим обхитрить его помощников – Бабу Ягу, Кота и Лешего. В представлении было много интерактива, который не давал маленьким зрителям засидеться на месте.

В завершение представления дети получили сладкие подарки, брендированные знаком «Зима в Подмосковье».

Благотворительные елки главы округа проводятся традиционно. Только в самом Можайске в этом году состоятся семь таких мероприятий. Интересные представления пройдут и в домах культуры сел и деревень.

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