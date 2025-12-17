17 декабря 2025 10:31 Благотворительная акция «Елка желаний» началась в Чехове 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации м.о. Чехов Спецоперация

Благотворительность

Дети

Чехов

Мероприятие в преддверии новогодних праздников проводит «Движение первых» при поддержке Росмолодежи. В Чехове дети из семей участников специальной военной операции написали письма Деду Морозу.

Почта новогоднего волшебника открылась во Дворце культуры «Дружба». Для юных гостей организовали развлекательную программу со сказочными героями. Детских писем, написанных на бумаге в форме елочных игрушек, в этом году оказалось больше восьмидесяти. Каждое — это отдельная история, самая искренняя детская мечта. Кто-то попросил VR-очки, кто-то — куклу Барби, а кто-то — чтобы папы вернулись домой живыми и здоровыми.

Уже во вторник, 23 декабря, на Советской площади неравнодушные жители смогут выбрать шар с письмом от тех, кто принял участие в акции, и лично исполнить детскую мечту, подарив ребенку именно то, о чем он просил.

Напомним, акция «Елка желаний» проходит по всей России с 2018 года и ежегодно объединяет тысячи добровольцев: за семь лет было исполнено более 320 тысяч детских новогодних желаний.