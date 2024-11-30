Сбор новогодних подарков для детей из новых регионов начался в Мытищах

Благотворительная акция «Добрый Новый год» продлится в Мытищах до 25 декабря. Жители города смогут сделать новогодние подарки для военных, участвующих в специальной военной операции, и детей.

Принять участие в проекте «Доброе дело» может любой житель Мытищ. Принимаются пожертвования для военнослужащих в зоне специальной военной операции, а также для детей из новых субъектов Российской Федерации и приграничных районов Курской и Белгородской областей.

Участники могут принести зимнюю одежду, инструменты, бытовую технику, продукты, лекарства, средства гигиены для участников специальной военной операции и сладкие подарки, игрушки для детей.

Пункты сбора гуманитарной помощи расположены во всех учреждениях культуры и молодежной политики Мытищ и работают по их графику.

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