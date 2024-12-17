Благотворительная акция «Добрая елка» прошла в Богородском округе

Маленьких жителей поселка Обухово Богородского городского округа поздравили с наступающим праздником. Для ребят подготовили спектакль ростовых кукол от творческого объединения «Арт-колесо». Депутат фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Богородского округа Владимир Козынченко принял участие в организации мероприятия и передал подарки для детей.

Этот праздник собрал детей из семей участников специальной военной операции, ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Для маленьких гостей было подготовлено яркое и незабываемое новогоднее представление, полное сказочных персонажей, музыки и танцев, которое оставило в сердцах детей искорки счастья и надежды.

«Смех и восторг раздавались в зале, когда каждый ребенок погружался в атмосферу праздника, а волшебные моменты спектакля дарили им ощущение чуда. В завершение праздника каждый малыш получил сладкий подарок — символ заботы и внимания, который стал приятным завершением этого чудесного дня. Пусть такие моменты дарят тепло и радость в сердцах наших детей, наполняя их жизни светом и счастьем», — поделился Владимир Козынченко.