Благотворительная акция «Добрая елка» прошла в Богородском округе
Акция «Добрая елка» для детей, которым оказывается особая социальная поддержка, прошла в зале сельского Дома культуры «Балобаново». Депутат Богородского округа Владимир Козынченко подарил каждому ребенку новогодний подарок.
Маленьких жителей поселка Обухово Богородского городского округа поздравили с наступающим праздником. Для ребят подготовили спектакль ростовых кукол от творческого объединения «Арт-колесо». Депутат фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Богородского округа Владимир Козынченко принял участие в организации мероприятия и передал подарки для детей.
Этот праздник собрал детей из семей участников специальной военной операции, ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Для маленьких гостей было подготовлено яркое и незабываемое новогоднее представление, полное сказочных персонажей, музыки и танцев, которое оставило в сердцах детей искорки счастья и надежды.
«Смех и восторг раздавались в зале, когда каждый ребенок погружался в атмосферу праздника, а волшебные моменты спектакля дарили им ощущение чуда. В завершение праздника каждый малыш получил сладкий подарок — символ заботы и внимания, который стал приятным завершением этого чудесного дня. Пусть такие моменты дарят тепло и радость в сердцах наших детей, наполняя их жизни светом и счастьем», — поделился Владимир Козынченко.
Новогодние мероприятия, на которые пригласят семьи участников спецоперации, пройдут во всех территориальных управлениях Богородского округа. До конца декабря и на новогодние праздники администрация округа и совет депутатов подготовили праздничные подарки для детей и семей военнослужащих.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал охватить семьи участников СВО особым внимание и заботой в праздничные дни. Эту работу усилят во всех городских округах региона.