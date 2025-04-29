Благодатный огонь из Иерусалима привезли в блиндажные храмы в зоне СВО

Благодатный огонь из Иерусалима впервые доставили в блиндажные храмы в зоне специальной военной операции. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобороны России сообщило РИА «Новости» .

«Военнослужащие и военные священники Центрального военного округа впервые доставили частицу благодатного огня, привезенную из Иерусалима, в блиндажные храмы в зоне проведения специальной военной операции», — сообщили представители министерства.

Благодатный огонь из Иерусалима доставил ветеран мотострелкового полка. Военные священники провели праздничную службу для командования и личного состава мотострелкового соединения.

После этого благодатный огонь будут передавать в другие полевые храмы, находящиеся в зоне боевых действий.

Ранее участники специальной военной операции получили шесть тысяч пасхальных куличей. Сестры Кресто-Воздвиженского Иерусалимского женского монастыря в Московской области уже третий год подряд готовят угощения для российских бойцов в рамках акции Народного фронта.