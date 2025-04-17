Участники специальной военной операции получили шесть тысяч пасхальных куличей. Третий год в рамках акции Народного фронта сестры Кресто-Воздвиженского Иерусалимского женского монастыря в Московской области пекут пасхальные угощения для российских бойцов.

«Каждый кулич — это не просто угощение. Это знак заботы, частичка Пасхи, которая едет к тем, кто защищает нас. Мы стараемся вложить в это все сердце. Чобы бойцы почувствовали, что их любят, что они не одни.», —рассказала казначей монастыря, монахиня Ювеналия.

Куличи на передовую доставляет Народный фронт. Выпечку отправляют в воинские подразделения в новых и приграничных регионах России.

В пасхальной миссии подарки готовят и в колледжах Крыма. Сотрудники и студенты пекут угощения для бойцов на запорожском и херсонском направлениях. Куличи для солдат отправляют с трогательными посланиями.

«Радость бойцов была видна невооруженным глазом. Военные ощущают, что в тылу о них заботятся и ждут с победой», — поделилась руководитель исполкома Народного фронта в Республике Крым Алла Вертинская.

Российские бойцы, уже получившие в преддверии Пасхи яйца и куличи, поблагодарили всех за внимание и добрые слова.

«Когда волонтеры привозят такие угощения, сразу вспоминаешь дом, семью, Пасху. Вспоминаю, как с семьей святил куличи. Теперь, даже на передовой, чувствуешь тепло и заботу», — сказал военнослужащий с позывным Кот.