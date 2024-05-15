«Бьюсь о стену головой, хотя я дипломат». Кулеба сделал неожиданное заявление по Украине | 360°

Спецоперация 15 мая 2024, 10:45 «Бьюсь о стену головой, хотя я дипломат». Кулеба сделал неожиданное заявление по Украине Кулеба заявил, что бьется головой о стену ради поставок Patriot Stefan Sauer/dpa / Global Look Press

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Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба безуспешно пытается добиться поставок систем ПВО Patriot. Об этом он сообщил изданию Bloomberg.

«Я чувствую, что бьюсь о стену собственной головой, хотя я дипломат, и это означает, что я должен разбирать стену по кирпичикам», — заявил Кулеба.

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Кулеба подчеркнул, что дипломатия не работает, но он не понимает почему. Министр признался, что ему «хочется врезаться в стену».

Украина просила союзников предоставить как минимум семь дополнительных систем ПВО, и пока только Германия ответила на эту просьбу. Но администрация американского президента Джо Байдена тоже работает над отправкой Украине дополнительной батареи Patriot, уточнили источники Bloomberg.

Помимо США и Германии, такие системы ПВО есть еще в 15 странах, включая ряд членов НАТО: Грецию, Нидерланды, Испанию, Швецию, Польшу и Румынию.

Ранее Вооруженные силы Украины потеряли две зенитные системы Patriot, когда пытались перехватить ими недорогие управляемые авиабомбы. Российский беспилотник обнаружил батареи и сбил баллистическими ракетами.