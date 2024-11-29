Минобороны решило взыскать с производителя средств борьбы с БПЛА 57,5 млн рублей

Минобороны подало в Арбитражный суд Москвы иск на 57,5 миллиона рублей к ОАО «Владимирский завод „Электроприбор“», которое производит средства борьбы с беспилотниками. Об этом сообщили ТАСС в суде.

«Истец считает, что ответчик не выполнил свои обязательства, предусмотренные контрактом. Сумма исковых требований составляет 57 502 195 рублей», — заявили журналистам.

В суде отметили, что обращение приняли к производству. Других подробностей дела не раскрыли.

Ранее Минобороны подало иск на 38 миллионов рублей к пермскому телефонному заводу «Телта», руководство которого фигурирует в деле о коррупции начальника ГУ связи ВС генерала Вадима Шамарина. По данным следствия, гендир и главбух пермской компании в период с апреля 2016 года по октябрь 2023-го передали Шамарину 36 миллионов рублей за общее покровительство.