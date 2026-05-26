Бизнес заявил о готовности обсуждать финансирование мер по защите промобъектов

Бизнес готов обсуждать широкое финансирование механизмов защиты промышленных объектов от атак. Об этом журналистам сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, его процитировал ТАСС .

«Нужны, наверное, и механизмы такого целевого, более широкого финансирования. Это надо обсуждать. Мы в данном случае вбросили эту идею. И внутри РСПП надо перетереть, что называется, с большим количеством компаний. У нас есть Координационный совет по вызовам и угрозам», — Отметил Шохин.

Он добавил, что потребуется покупка не только систем ПВО и РЭБ, но и мобильных систем. Шохин подчеркнул, что «придется вкладываться».

Уральские инженеры разработали конструкции для двухуровневой защиты зданий от атак беспилотников. Система предназначается для использования в условиях плотной городской застройки, она рассчитана на объекты топливно-энергетического комплекса.