Били прицельно. Небензя обвинил ООН в отсутствии реакции на убийство журналиста НТВ

Россию разочаровало отсутствие реакции секретариата ООН на обстрел российских журналистов со стороны ВСУ на территории Донецкой Народной Республики, в результате которого один погиб, а другой был тяжело ранен. Об этом заявил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.

Такую позицию дипломат высказал на специально созванном Россией заседании Совета безопасности ООН по Украине.

«Вызывает разочарование, что в секретариате ООН не нашли смелости назвать виновную сторону и осудить этот террористический акт», — подчеркнул Небензя.

Он отметил, что украинские боевики прицельно били по представителям российских СМИ, которые снимали репортаж в Горловке.

Также дипломат напомнил о других преступлениях ВСУ, в том числе об атаке 7 июня на Луганск с применением американских ракет ATACMS. В результате обрушения подъезда жилого дома погибли шесть человек, еще 60 получили ранения различной тяжести.

В четверг, 13 июня, сотрудники телеканала НТВ Алексей Ивлиев и Валерий Кожин попали под обстрел ВСУ в поселке Гольмовский под Горловкой при выполнении профессиональных обязанностей и получили тяжелые ранения. Валерий Кожин скончался от полученных ран, а Алексей Ивлиев потерял руку.