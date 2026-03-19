Билборды с портретами героев СВО установили в Люберцах

В городском округе Люберцы установили билборды с портретами участников специальной военной операции. Новая уличная экспозиция посвящена девяти ветеранам, которые после возвращения домой успешно реализовали себя в мирной жизни: продолжают работать, развиваться и служить примером для окружающих.

Портреты разместили в шаговой доступности от мест проживания героев, чтобы соседи, друзья и прохожие видели их ежедневно. Это не только дань уважения и признания заслуг, но и живое напоминание о том, что настоящие защитники Отечества живут рядом.

«Мы хотим, чтобы жители округа знали своих героев, гордились ими и равнялись на них. Этот проект будет продолжаться — в Люберцах появятся новые портреты», — подчеркнула исполняющая обязанности заместителя главы округа Ирина Марченко.

Проект стал очередным шагом в сохранении памяти о подвигах земляков и поддержке тех, кто, вернувшись домой, продолжает приносить пользу обществу.