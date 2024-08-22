Президент Владимир Путин поддержал идею о финансировании территориальной обороны Брянской области за счет федерального бюджета. Эту тему подняли на совещании по ситуации в приграничных районах России.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в рамках мероприятия сообщил, что региональный бюджет ограничен. Он попросил помощи с финансированием теробороны.

«Вопрос финансирования территориальной обороны (из федерального бюджета) — это, безусловно, нужно сделать», — подчеркнул глава государства.

Богомаз также доложил Путину об обстановке на месте столкновения с украинскими диверсантами. По его словам, ситуацию стабилизировали, сообщил RT.

Вражеская ДРГ попыталась прорваться в Брянскую область накануне. ФСБ пресекла проникновение противника, ему нанесли огневое поражение. Обстановку на месте контролирует региональный оперштаб.