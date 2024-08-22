«Безусловно, нужно сделать». Путин — об обороне Брянщины за счет федерального бюджета
Путин поддержал идею обороны Брянской области за счет федерального бюджета
Президент Владимир Путин поддержал идею о финансировании территориальной обороны Брянской области за счет федерального бюджета. Эту тему подняли на совещании по ситуации в приграничных районах России.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз в рамках мероприятия сообщил, что региональный бюджет ограничен. Он попросил помощи с финансированием теробороны.
«Вопрос финансирования территориальной обороны (из федерального бюджета) — это, безусловно, нужно сделать», — подчеркнул глава государства.
Богомаз также доложил Путину об обстановке на месте столкновения с украинскими диверсантами. По его словам, ситуацию стабилизировали, сообщил RT.
Вражеская ДРГ попыталась прорваться в Брянскую область накануне. ФСБ пресекла проникновение противника, ему нанесли огневое поражение. Обстановку на месте контролирует региональный оперштаб.