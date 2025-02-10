Условия мира, которые предложил президент Украины Владимир Зеленский, — не более, чем провокация. Такое мнение РИА «Новости» высказал депутат Госдумы от крымского региона и член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Зеленский в ходе одного из своих интервью призвал Евросоюз и президента США Дональда Трампа усилить санкционное давление на Россию для окончания украинского конфликта. При этом он сказал, что готов к любому формату переговоров, если союзники гарантируют Украине безопасность.

По мнению Шеремета, это заявление — не более, чем провокация, которая нужна украинскому лидеру, чтобы затянуть конфликт и «продолжать дальше множить число смертей и людских бед».

«Сегодня Зеленский нелегитимен и его позиция уже неважна. Зеленский — это тиран, узурпатор и безумец», — сказал депутат.

Он считает, что у президента Украины были все возможности избежать конфликта, но вместо этого он поставил страну под удар в угоду геополитическим интересам Запада.