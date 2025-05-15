Безопасность ЗАЭС под угрозой. Причину назвали в МАГАТЭ

Внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС нестабильно, поэтому объект по-прежнему находится под угрозой. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, его процитировал ТАСС .

«К сожалению, ситуация в этом отношении не улучшилась», — отметил он.

Гросси напомнил, что внешнее энергоснабжение — «главная ахиллесова пята» безопасности ЗАЭС. Он пообещал продолжить мониторить ситуацию вокруг ядерного объекта и информировать о ядерной безопасности.

Ранее около Запорожской АЭС нейтрализовали украинский беспилотник. Аппарат сбили на площадке около объекта, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

Инспекторам МАГАТЭ передали информацию о случившемся. В пресс-службе станции напомнили, что ВСУ нарушили принципы обеспечения ядерной безопасности.